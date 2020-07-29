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30 дней

от 500₽ до 50000₽
от 10$ до 1000$
30 рабочих дней
0,8% в день
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Преимущества компании

Профессиональная команда

Уникальная, сплочённая команда профессионалов своего дела!

Сохранность капитала

Оформление официального договора на инвестиции.

Индивидуальный подход к клиенту

Доброжелательная поддержка, ответит на любые Ваши вопросы.

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СМИ о нас

  • ООО «ИК «Перспектива Плюс» с финансовой точки зрения, сегодня островок стабильности и уверенности в себе. Волна кризиса не повлияет на столь устойчивую компанию. Не пострадают ли вкладчики? Это исключено, считают эксперты.

  • Обновление сайта одной из лидирующих компаний России в инвестирование. ООО «ИК «Перспектива Плюс» преобразилась на глазах, отмечаем великолепный дизайн и понятный интерфейс. Компания настроена на развитие новых направлений, как заявил директор компании.

  • Сегодня речь пойдет о самой перспективной инвестиционной компании нашей страны. В 1 полугодии 2019 года оборот компании ООО «ИК «Перспектива Плюс» превысил 77 млн рублей, что является отличным результатом.